散歩するリーリー。（１１月１４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月5日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、雄のパンダ、リーリー（力力、中国名「比力」）が敷地内を歩く様子が撮影された。リーリーは2023年に東京・上野動物園から返還されたシャンシャン（香香）の父親で、翌24年に中国に戻った。