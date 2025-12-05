郵政博物館が、企画展「-すべて“ウマ”くいく！-「午」年 年賀状展」を令和7年12月20日より開催。東京スカイツリータウン・ソラマチ9階にて、午年の年賀状を通じた日本の年始文化の豊かさや、手書きの温もりを伝える展覧会です。 郵政博物館「-すべて“ウマ”くいく！-「午」年 年賀状展」  開催期間：令和7年12月20日(土)〜令和8年1月18日(日)開催場所：郵政博物館(東京都墨田区押上1-1-2東京スカイツリータウ