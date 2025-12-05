３日、海南省瓊海市博鰲鎮で開かれた２０２５新消費発展フォーラム。（瓊海＝新華社記者／常博深）【新華社瓊海12月5日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で3日に開かれた「2025新消費発展フォーラム」で、ペット経済が新型消費の重要な原動力として高い関心を集めた。研究によると2024年の中国ペット消費市場規模は3千億元（1元＝約22円）を突破し、直近10年の年平均成長率（CAGR）は11.9％に達している。中国の