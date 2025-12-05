MAI-KOが、全国の市町村・自治体・経営者に向けた「コツメカワウソの交流型・保全型テーマパーク」の提案を開始。地域の観光促進と動物保全活動を両立させる、持続可能な運営モデルの展開です。 MAI-KO「コツメカワウソの交流型・保全型テーマパーク」 募集対象：市町村、観光協会、公的施設運営団体等提供内容：施設設計、建設サポート、生体提供、飼育指導、運営ノウハウ移転等年間集客見込み：50,000人〜100,00