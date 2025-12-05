カブスの今永昇太投手（32）が5日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。アメリカでもNPBの投手をチェックしていることを明かした。この日はミズノの用具を使う選手が出席。今永は交流して印象に残った選手として「タイガースの桐敷選手と先ほど投球についていろいろ話したんですけど、彼独特の面白い感覚の話も聞けましたし、僕も彼の投球をよく見たりするので、すごくいい会話の時間でした