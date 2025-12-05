日本相撲協会は5日、来年4月12日に群馬県高崎市の浜川体育館で大相撲春巡業を開催すると発表した。来年の春巡業は既に3月29日の伊勢神宮奉納大相撲など22会場が発表されており、高崎市は追加で決まった。◇令和8年春巡業日程3月29日伊勢神宮奉納（三重県） 30日寝屋川市（大阪府） 31日神戸市4月 2日野洲市（滋賀県）3日向日市（京都府）4日氷見市（富山県）5日長野市7日