GACKTがフルオーケストラを率いた全国ツアー『GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics』の開催が決定した。今年4月に行われた『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』のスケールをさらに拡大し、全国8都市10公演で実施される。【画像】“圧巻”柔軟性を見せたGACKT（当時51歳）クラシック音楽を基盤に育ったGACKTが貫いてきた美学の結晶ともいえる『魔王シンフォニー』のステージで