プロ・アマ問わず、麻雀を打ち続ける限り何度となく遭遇する分岐点だからこそ、そのすごさが分かる。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第2試合で、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が東2局で華麗なアガリを披露。序盤で迎えた分岐も、確実に正解ルートを選ぶと、解説者から「優秀！」と絶賛された。【映像】さすが秀才！渡辺太の頭脳が光る選択東2局、5巡目のことだ。渡辺の手牌には対子が5組あり七対子のイーシャンテ