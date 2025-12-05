アメリカ軍は、東太平洋の国際水域で新たに麻薬密輸船とみられる船を攻撃し、4人を殺害しました。【映像】麻薬密輸船 爆発の瞬間（実際の映像）中南米地域を管轄するアメリカ南方軍は4日、麻薬を積んだ船を攻撃したとする映像を公開し、乗っていた4人を殺害したと明らかにしました。船はテロ組織が運営し、東太平洋の密輸ルートを航行中だったと主張しています。アメリカ軍は9月以降、同様の攻撃を20回以上繰り返し、80人以