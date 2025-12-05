勾留中の男が入院先の病院から逃走した事件で、警察は男の身柄を確保しました。スーパーで食品を盗み、警備員にケガをさせた常習累犯窃盗と傷害の罪で9月に起訴されていた住居不定・無職の島田健太郎 被告（54）は、12月5日午前1時15分頃から午前4時頃までの間、入院していた伊豆の国市にある順天堂大学静岡病院から逃走しました。島田被告は11月28日、勾留されていた富士宮警察署の留置場で箸を使って自分の腹を刺す自傷行為をし