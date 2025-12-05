中央味噌研究所が主催し、農林水産省と全国味噌工業協同組合連合会が後援する「第66回全国味噌鑑評会」の表彰式が11月20日に都内で開かれ、農林水産大臣賞6銘柄などの受賞者・受賞銘柄が公表された。20日、21日には都内で公開展示も行われた。全国味噌鑑評会は、みその品質向上を目指し、技術の研鑽（けんさん）を図ることを目的に開かれている。今回の出品総数は287品（前回303品）。審査の結果、農林水産大臣賞6銘柄、農林水