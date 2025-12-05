５日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、政府が住宅ローン減税を５年間延長する方針を示したことを取り上げた。この日の番組では、長期金利の上昇が止まらない中、住宅ローンの選択は固定金利か変動金利のどちらを選ぶかで議論した。コメンテーターで出演のファイナンシャルプランナー・塚越菜々子氏は「これから買われる方は人生に必要なお金は住宅費用だけではありませんので…」と話し出す