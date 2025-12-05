俳優の上地雄輔（46）が5日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。上地は「とても良い男なので野球に興味がない方でも応援して頂けると嬉しっす」と書き出し、ソフトバンク・近藤健介との2ショットを投稿。「高校生ん時ぶりに会ったら当たり前に大人なってたwでも変わらず礼儀正しく可愛い笑顔にほんわか」と再会を喜んだ。上地と近藤はともに名門・横浜高校野球部出身。「2011年の甲子園世代