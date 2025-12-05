今季いっぱいでロッテを退団した荻野貴司外野手が改めて現役続行を希望。海外も含めて、新天地を探す思いを明かした。５日、東京都墨田区にオープンした、トップアスリートの競技力向上から幼児の運動遊びまでをサポートする屋内スポーツ複合型施設「ＳＰＯＮＯＢＡ（スポノバ）」の記念イベントで、元巨人・高橋由伸氏と登壇。イベント終了後に取材に応じた。「まだ何も決まってないんで、ちょっと詳しいことは言えないですけ