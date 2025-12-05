将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が５日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験に向けた取材会に臨み、“２度目の正直”で女性初の棋士となる目標への意気込みを語った。１０月６日の第６７期王位戦予選（７組３回戦）で浦野真彦八段に２４０手で勝利して、棋士編入試験の受験資格を取得した。当日は「前向きに検討したい」と話したものの、受験するかどうかの決断は保留し