◆フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）６日の男子フリーに向けた公式練習が会場で行われた。ショートプログラム（ＳＰ）で自己ベストの１０８・７７点をマークし１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はオペラの名曲「トゥーランドット」に乗せ、冒頭の４回転サルコー、４回転トウループを着氷させるなど順調な調整を見せた。ＳＰを今季自己ベストの２位で滑り出