「ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級、ＷＢＯ同級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が５日、東京・新宿区のジムで練習を公開。ＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との初防衛＆王座統一戦で、４回ＫＯ勝利を宣言した。シャドー、ミット打ちで軽快かつ力強い動きを披露した高見。「もうひとつベルトを取りにいける。さらに気合が入る