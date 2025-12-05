TBSの良原安美アナ（30歳）が12月5日、自身のInstagramを更新。2026年1月にTBSを退社すると発表した。良原アナはこの日、「みなさまにご報告です。年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを退社します」と退社を報告。その理由について「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」とつづる。そして「大学生の頃、用事もないのに赤坂駅で降りて、赤坂サカスから大きな社屋を見上げ