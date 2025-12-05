今日5日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第48週(11月24日から30日まで)のインフルエンザの定点当たり報告数は「44.99」でした。前の週よりわずかに減ったものの、依然として高い水準で、引き続きしっかりとした感染対策が必要です。この先、太平洋側では晴れる日が続き空気の乾燥が進むため、ノドのケアなど万全になさってください。また、日ごとの寒暖差で体調を崩さないようにもご