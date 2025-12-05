DAZNは、モータースポーツの最高峰「Formula 1」の配信について、今シーズンでの契約終了をもって、いったん終了することを公式Xで発表した。 公式Xでは「みなさまには長きに渡り応援いただきましたこと、深く感謝いたします」とユーザーに感謝を伝えるとともに、「DAZNは今後もモータースポーツの熱を様々な機会を通じてお届け致します」としている。 DAZNは2016