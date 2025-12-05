【新華社北京12月4日】中国北京市にある密雲ダム湿地にこのほど、南に向かうハクチョウの群れが飛来した。一帯にはヨシやコガマなどの在来水生植物が植えられ、ハクチョウ、クロヅル、コサギなどの鳥類が生息している。湿地は密雲ダム上流に位置し、面積は約80ムー（約5.3ヘクタール）。2023年11月30日に国家林業・草原局が発表した「陸生野生動物重要生息地リスト（第1次）」に記載されている。（劉希玲）