４日、雪が降る韓国・ソウル市街。（ソウル＝新華社配信／朴晋沢）【新華社ソウル12月5日】韓国のソウルで4日夜、強い寒気の影響を受け、今冬初めての雪が降った。４日、雪が降る韓国・ソウルでバスを待つ人たち。（ソウル＝新華社配信／朴晋沢）４日、雪が降る韓国・ソウルの街を行き交う人々。（ソウル＝新華社配信／朴晋沢）４日、韓国・ソウルで雪景色を楽しむ人々。（ソウル＝新華社配信／朴晋沢）