立憲民主党は、障害のある子どもの養育にかかる経済的な負担を軽減するため、特別児童扶養手当の所得制限を撤廃する法案を国会に提出しました。【映像】法案を持っている岡本議員ら「児童手当については所得制限が撤廃をされ、全ての子どもさんに支給されると。特別児童扶養手当の所得制限が残っていることの方がおかしいわけでありまして」（立憲民主党・岡本充功衆院議員）特別児童扶養手当は、障害がある20歳未満の子どもが