再びピッチを離れることになった。現地12月３日に開催されたラ・リーガ第19節で、レアル・マドリーはアスレティック・ビルバオとアウェーで対戦。３−０で勝利した。快勝を収めた一戦で、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが55分に負傷交代。試合翌日にクラブは「左脚大腿四頭筋前直筋の筋損傷と診断された」と報告している。27歳DFは、９月17日に行なわれたマルセイユ戦（チャンピオンズリーグ）でハムストリングを痛