サッカー日本代表の中村敬斗選手に対し、SNSのDMを使って複数回、性的な関係を求めるなどのメッセージを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された自称・フリージャーナリストの女性（60代）について、千葉地検はきのう（4日）付で不起訴処分としました。不起訴理由について、千葉地検は「犯行時の精神状態を考慮した」としています。