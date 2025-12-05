ロシアのプーチン大統領が4年ぶりにインドを訪問中です。このあとモディ首相と会談し、貿易関係の強化などについて協議する見通しです。【映像】満面の笑みを浮かべる両首脳プーチン大統領は4日、インドのニューデリーに到着し、モディ首相に出迎えられました。ウクライナ侵攻後、プーチン氏のインド訪問は初めてです。首脳会談では、トランプ政権がロシア制裁を強めていることを念頭に、貿易や防衛関係の強化などが協議さ