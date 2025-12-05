岩手県北上市は２日、先月２８日に同市和賀町横川目の和賀西小（児童数３６人）の敷地内に出没した子グマ１頭を駆除したと明らかにした。市によると、２８日午後２時頃、「敷地内にクマがいる」と通報があり、駆けつけた市職員が同小の中庭にいる体長５０センチほどの子グマを確認。同日午後５時頃、地元猟友会のメンバーらが駆除した。児童らにけがはなかった。