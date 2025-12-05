テレビ朝日系「ファン５万人がガチ投票！プロ野球総選挙」が１日、放送され、爆笑問題・太田光、田中裕二がＭＣを務めた。現役時代にプロ野球史上唯一となる三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしすぎる経歴を誇り、引退後は中日の監督も務めた落合博満氏がスペシャルゲストとして出演した。日本選手が米球界に挑戦する道を切り開いたパイオニア的な存在・野茂英雄氏