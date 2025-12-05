ドウシシャは12月1日、Android OSを搭載した27インチの移動式スマートモニター「ドでかPad」（型番：KFD-271U）を応援購入サイト「Makuake」で販売開始したと発表した。ドでかPad「ドでかPad」は、タッチ操作に対応した27インチの4K液晶パネルを備え、画面は縦横90度の回転に対応する。OSはAndroid 14で、Google Playからアプリをダウンロード可能。YouTubeや各種ストリーミングサービス、SNS、学習アプリなどを利用できる。本体に