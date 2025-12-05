来年の１月１日からヤクルトの新ＧＭに就任することを発表したＧＭ特別補佐の青木宣親氏が５日、都内の球団事務所で報道陣の取材に応じ、「気を引き締めて来年、やっていきたい。新たな気持ちで思っています」と覚悟を示した。青木氏は２０２４年に現役を引退し、今年からＧＭ特別補佐に就任。引退後の選手はコーチ業に携わることが多い中、編成への道を選んだ。「コーチ、監督だとか、現場ももちろん興味ありましたけど、こう