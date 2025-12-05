５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日未明、静岡県伊豆の国市の順天堂大学医学部附属静岡病院から傷害罪などで起訴され勾留中の無職の男（５４）が手錠をつけたまま逃走。警察が行方を追っていることを冒頭で速報した。この日の番組では、男は５日午前１時１５分頃〜午前４時頃に病院７階の個室から逃走。窓から足場をつたって逃走したとみられることを伝えた。コメンテ