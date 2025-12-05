資料 帝国データバンク岡山支店が最低賃金に関する企業の実態調査を行いました。 正社員・非正規社員を問わず、従業員を採用するときの最も低い時給を尋ねたところ、平均1124円で前回調査より13円上がりました。 業種別では、「不動産」が1332円と最も高く、「金融」の1300円、「建設」の1173円が続きます。 政府は、2029年までに最低賃金を全国平均で時給1500円に引き上げる目標を立てていますが、「可能か」