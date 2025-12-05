PSYCHIC FEVER＆f5ve ロサンゼルス現地12月2日（日本時間3日）、Aurora Warehouseにて開催されたグローバルショーケース「ennichi ’25 Japanese Music Experience LA」に、f5ve、JP THE WAVY、Awich、PSYCHIC FEVERが登場し、現地のファンに向けて熱気あふれるパフォーマンスを披露した。【写真】「ennichi ’25 Japanese Music Experience LA」の模様「ennichi ’25 Japanese Music Experience LA」は、一般社団