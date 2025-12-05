東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し（BBG報道） 来年の賃上げは労使ともに前向き姿勢が維持されるなど良好な内容が期待される 関税政策と米経済の先行き不確実性が低下、政策の打ち止め感は出さない見通し