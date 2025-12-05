ロンドン勢は円買いスタートか？日銀タカ派利上げ見通しドル円154.70円台 日銀が12月に利上げを実施し、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通しだという。関係者の話としてブルームバーグが報じた。 来年の賃上げは労使ともに前向き姿勢が維持されるなど良好な内容が期待されるほか、関税政策と米経済の先行き不確実性が低下しているため、政策の打ち止め感は出さない見通しだという。 利上げ継続