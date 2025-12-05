牛丼チェーン「すき家」が5日、公式サイトや公式X（旧ツイッター）を更新。一時販売を休止していた「ローストビーフ丼」を今月9日から販売再開することを発表した。同サイトでは、「12/9（火）朝9時より「ローストビーフ丼」販売再開」と題し、「ご好評に伴う全国的な品薄状態により販売を休止していた「ローストビーフ丼」について、12月9日（火）AM9:00より販売を再開いたします」と販売再開を発表。「すき家の「ロースト