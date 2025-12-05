女優でモデルのKoki,（22）が5日、都内で行われ「City of Glow by d'Alba」に出席。印象に残っているクリスマスを明かした。白のドレス姿でブランドアンバサダーとして登壇。気温が下がり乾燥が気になる季節。スキンケアでは「保湿」を意識しているという。今年のクリスマスは、「家族と一緒に過ごしたい」と希望。「ディナーを一緒に作ったり、プレゼントはまだ買えていないんですけど、考えたい。温かい時間を過ごしたいな