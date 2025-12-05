先の大戦で生き別れた肉親を追って２５００人以上の中国残留孤児が日本に帰国した。戦後８０年が過ぎ、その事実が歴史に埋もれつつある中で、子や孫にあたる２世、３世は日本と中国という「二つの祖国」の狭間（はざま）で自らのルーツを問い続けてきた。（広瀬航太郎）嫌がらせ「世界で最も清潔な空港」として評価される東京・羽田空港に、赤いつなぎの名物清掃員がいる。中国・瀋陽出身の新津春子さん（５５）。残留孤児２世