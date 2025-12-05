5日朝、仙北市の角館こども園の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、5日午前7時ごろ、仙北市角館町中菅沢の角館こども園の職員が、駐車場にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約80センチです。警察が注意を呼びかけています。