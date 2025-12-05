5日午前、横手市の増田高校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、5日午前11時10分ごろ、横手市十文字町仁井田字大道西を車で走っていた60代の女性が、市道上にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1メートルです。現場は、近くの建物まで約30メートル、増田高校まで約200メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。