12月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、右ふくらはぎ負傷のため、約2～4週間を欠場する見込みと『ESPN』が報じた。 4日にホームのファイサーブ・フォーラムで行われたデトロイト・ピストンズ戦。アデトクンボは第1クォーター開始3分に接触なしでフロアに倒れ込み、そのまま途中退場していた。 アデトクンボは、