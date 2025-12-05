Jリーグは5日、今月11日に行われる年間表彰式「Jリーグアウォーズ」のゲストプレゼンターを発表した。ゲストプレゼンターを務めるのは井原正巳氏、内田篤人氏、小野伸二氏、柿谷曜一朗氏、菊池新吉氏、北澤豪氏、武田修宏氏、柱谷哲二氏、福田正博氏、松木安太郎氏、ラモス瑠偉氏。Jリーグは「Jリーグの歴史を彩る選手OB」と紹介している。Jリーグアウォーズは今月11日に横浜アリーナで、午後4時30分から午後6時30分までの開