奥さんでもないのに▶▶この作品を最初から読む家庭環境の影響で幼い頃から、何かと人の世話を焼きすぎてしまう20代の会社員・りこ。「母親みたい」「所帯じみてる」と同世代の男性からはフラれ続けていたのですが、偶然出会った20歳年上の一郎は違っていて…。この人となら幸せになれると信じた男性との男女観の違いや、ジェネレーションギャップに苦しめられる歳の差夫婦のエピソードをお届けします。※本記事はうみこ