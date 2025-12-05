RIP SLYMEのILMARIとSUがプリクラショット、さらにゲームセンターをわちゃわちゃ楽しむ写真や動画を個人Instagramで公開している。 【写真＆動画】RIP SLYMEのILMARI・SU・FUMIYAの小顔デカ目なプリクラ①② ■プリクラで抱えているぬいぐるみをゲットするまでの動画も公開 ILMARIが公開したのは、SUとFUMIYAで撮影したプリクラショット。3人とも小顔＆目が大きくなり、さらに美白効果も抜群の状態になっ