エイケン工業 [東証Ｓ] が12月5日後場(14:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益(非連結)は前の期比49.5％増の4億5300万円に拡大したが、26年10月期は前期比4.9％減の4億3100万円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の経常利益は前年同期比78.2％減の1200万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.8％→0.4％に悪化した。 株探ニュース