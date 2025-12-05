モデル・俳優のKoki,（22）が5日、d'Alba「City of Glow」プレスデーに登場。父の木村拓哉がサプライズでサンタになったという思い出のクリスマスを明かした。【動画】大胆肩出しドレスで登場したKoki,父・木村拓哉とのエピソードも告白同ブランドのアンバサダーを務めるKoki,は「このようなすばらしいブランドのアンバサダーを務めることができてとても光栄に思います。少しずつ私も自分の光を表現できたらなと思います」と