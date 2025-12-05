全国のインフルエンザの感染者数は前の週よりわずかに減少したものの、警報レベルを大きく超える状況です。厚生労働省によりますと、先月24日から30日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり、44.99人となりました。前の週は、1医療機関あたり51.12人でこれよりも減少しましたが、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準、30人を大きく超えています。都道府県別でみると