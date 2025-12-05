◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）6日に行われる男子フリーに向けた公式練習が行われ、SP2位スタートと好位置につけた佐藤駿（エームサービス・明大）が汗を流した。「火の鳥」の曲かけでは4回転ルッツ、トーループが抜けるなどミスがあったが、トーループは演技後半に着氷。その後の時間にルッツを複数回降り、修正に成功した。最後はスピンの確認に時間を割くなど充実の調