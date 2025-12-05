青木宣親氏ヤクルトは5日、青木宣親ゼネラルマネジャー（GM）特別補佐（43）が来年1月1日付でGMに就任すると発表した。東京都内の球団事務所で報道陣の取材に応じ、最下位からの再建へ「変えるところがたくさんある。正直やりがいだらけ」と意欲をにじませた。ヤクルトや米大リーグでプレーして日米通算2730安打を放ち、昨季限りで現役引退。今季は編成に関わっていた。小川淳司現GM（68）は今年いっぱいで退任する。2度にわ