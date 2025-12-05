【ワシントン共同】米ホワイトハウスは5日までに、第2次トランプ政権で初となる包括的な安全保障政策「国家安全保障戦略（NSS）」を公表し、日本を含む同盟国に防衛費を国内総生産（GDP）比で大幅に増額するよう要求した。